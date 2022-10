Aria tesa a fine partita: è successo tra Elmas e Lozano (Di martedì 4 ottobre 2022) Termina il match tra Ajax-Napoli, azzurri in festa per il largo risultato del club partenopeo. Un’ottima prestazione da parte di tutti gli azzurri, ma a fine partita le immagini ritraggono uno scontento Lozano, che discute con il compagno di squadra, Elmas. Il “Chucky”, probabilmente scontento per non essere riuscito a timbrare il cartellino, è uscito dal campo col capo calato, nonostante la vittoria della sua squadra. E lo si è notato dal “cinque” rifiutato al compagno di squadra, Elmas. Lozano ed Elmas a fine partita LEGGI ANCHE: Ajax-Napoli 1-6: festa e testa azzurra! 1-6 (Kudus, 9?, Raspadori 18? e 46?, Di Lorenzo 33?, Zielinski 43?, Kvara 62?, Simeone 81?) Lozano non dà il cinque ad ... Leggi su spazionapoli (Di martedì 4 ottobre 2022) Termina il match tra Ajax-Napoli, azzurri in festa per il largo risultato del club partenopeo. Un’ottima prestazione da parte di tutti gli azzurri, ma ale immagini ritraggono uno scontento, che discute con il compagno di squadra,. Il “Chucky”, probabilmente scontento per non essere riuscito a timbrare il cartellino, è uscito dal campo col capo calato, nonostante la vittoria della sua squadra. E lo si è notato dal “cinque” rifiutato al compagno di squadra,edLEGGI ANCHE: Ajax-Napoli 1-6: festa e testa azzurra! 1-6 (Kudus, 9?, Raspadori 18? e 46?, Di Lorenzo 33?, Zielinski 43?, Kvara 62?, Simeone 81?)non dà il cinque ad ...

R_STEFI_22 : @TgLa7 Giusto x info: visto quello che è successo in Giappone. Sirene x accacco dal pazzo coreano... e rifugi: ma n… - Antonio53852152 : Possono fare tutte le clip divertenti che vogliono ma c'è un aria tesa che si può fare a fette #GFvip - edosenzaemoji : @tvstellare anche il fatto che il pubblico non abbia applaudito per tenere l’aria tesa… - Lucafale : ' fa brutto perché le iene adesso sono dappertutto E un tot di gente si fa il viaggio tipo Klu Klux Klan Vogliono… - ParliamoDiNews : Fabio Quartararo, Mondiale a rischio: aria tesa nel box Yamaha #03Ottobre #MotoGP -