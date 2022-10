Alessandro Borghese, confessione choc | Ecco perché non ha mai visto suo figlio (Di martedì 4 ottobre 2022) Nel 2006, Alessandro Borghese è diventato papà di un maschietto, ma è venuto a saperlo solamente diversi anni più tardi. Adesso lo mantiene ma non può vederlo. Di recente, il famoso chef Alessandro Borghese ha fatto una rivelazione importante in merito alla sua vita privata. Borghese è uno chef assai noto nel panorama dello spettacolo e lo conoscono anche in quanto figlio di Barbara Bouchet. Alessandro Borghese-fonte webIl figlio “segreto” di Alessandro Borghese Nel corso della presentazione della sua nuova trasmissione tv, lo chef è tornato a raccontare di un “figlio segreto” che ha avuto nel 2006 da un rapporto molto breve con una donna. Il famosissimo cuoco, ... Leggi su topicnews (Di martedì 4 ottobre 2022) Nel 2006,è diventato papà di un maschietto, ma è venuto a saperlo solamente diversi anni più tardi. Adesso lo mantiene ma non può vederlo. Di recente, il famoso chefha fatto una rivelazione importante in merito alla sua vita privata.è uno chef assai noto nel panorama dello spettacolo e lo conoscono anche in quantodi Barbara Bouchet.-fonte webIl“segreto” diNel corso della presentazione della sua nuova trasmissione tv, lo chef è tornato a raccontare di un “segreto” che ha avuto nel 2006 da un rapporto molto breve con una donna. Il famosissimo cuoco, ...

