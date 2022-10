Agatha: Coven of Chaos, Emma Caulfield nel cast della serie Marvel (Di martedì 4 ottobre 2022) L'attrice Emma Caulfield ha confermato che tornerà nel MCU in occasione della nuova serie Agatha: Coven of Chaos. Nel cast di Agatha: Coven of Chaos, lo spin-off di WandaVision, ci sarà anche l'attrice Emma Caulfield. La rivelazione è emersa da un articolo pubblicato su Vanity Fair dedicato all'attrice. In Agatha: Coven of Chaos, l'attrice Emma Caulfield dovrebbe riprenderà il ruolo di Sarah Proctor/Dottie Jones. L'attrice, nell'intervista, dichiara: "Quello è super divertente. Ci sono in realtà un paio di cose. C'è un'altra cosa di cui non posso realmente parlare". Per ora i ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 ottobre 2022) L'attriceha confermato che tornerà nel MCU in occasionenuovaof. Neldiof, lo spin-off di WandaVision, ci sarà anche l'attrice. La rivelazione è emersa da un articolo pubblicato su Vanity Fair dedicato all'attrice. Inof, l'attricedovrebbe riprenderà il ruolo di Sarah Proctor/Dottie Jones. L'attrice, nell'intervista, dichiara: "Quello è super divertente. Ci sono in realtà un paio di cose. C'è un'altra cosa di cui non posso realmente parlare". Per ora i ...

ScarletWitch772 : RT @marvelcinemaita: Agatha: Coven of Chaos, Emma Caulfield tornerà nel ruolo di Dottie per la nuova serie Marvel! - marvelcinemaita : Agatha: Coven of Chaos, Emma Caulfield tornerà nel ruolo di Dottie per la nuova serie Marvel! - badtasteit : #AgathaCovenOfChaos, #ElizabethOlsen parla del suo potenziale coinvolgimento nella serie -