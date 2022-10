Veronica Satti difende Bellavia e smaschera i gieffini | “Io con la depressione al GF”

Leggi su biccy

(Di domenica 2 ottobre 2022) Non solo Miriana Trevisan e Stefania Orlando, un’altra ex gieffina si è espressa sul caso di Marconon si è limitata a spendere delle belle parole per il concorrente del GF e a criticare chi l’ha deriso, ma ha rilasciato una testimonianza importante. La 32enne infatti ha raccontato di come ha vissuto sotto le telecamere pur essendo depressa, borderline e autolesionista.: “Sono dei mostri, non hanno aiutato Marco”. “Io sono stata al GF da depressa e ringrazio i miei coinquilini per essermi stati accanto. Sono state persone umane e non come quei mostri che stiamo vedendo adesso. Marco si è ritirato per lo schifo che ha dovuto subire e di cui è stato vittima. Chi è depresso può fare il GF Vip. Io ero depressa e sono arrivata in finale. Leviamoci dalla testa questo ...