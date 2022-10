Scherzi a Parte, anticipazioni 2 ottobre 2022: ospiti e chi sono le ‘vittime’ degli scherzi (Di domenica 2 ottobre 2022) Torna, come ogni domenica, l’appuntamento in prima serata su Canale 5 con scherzi a Parte, il programma più irriverente della televisione italiana. E che vede alla conduzione Enrico Papi, per una serata all’insegna della leggerezza, del divertimento, delle risate. Che sono assicurate. Chi sono gli ‘scherzati’ di questa sera Nel corso della terza puntata di questa sera, gli ‘scherzati’ saranno: Veronica Gentili Roberto Giacobbo Carmen Russo con la complicità del marito Enzo Paolo Turchi Nicolas Vaporidis Adriana Volpe Walter Zenga. Anche in questa edizione, tra l’altro, Papi e gli autori del programma prendono di mira i volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport. E non solo. E ogni sera, in studio, ci sarà lo scherzo in diretta. Dove vedere le repliche Ricordiamo che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 2 ottobre 2022) Torna, come ogni domenica, l’appuntamento in prima serata su Canale 5 con, il programma più irriverente della televisione italiana. E che vede alla conduzione Enrico Papi, per una serata all’insegna della leggerezza, del divertimento, delle risate. Cheassicurate. Chigli ‘scherzati’ di questa sera Nel corso della terza puntata di questa sera, gli ‘scherzati’ saranno: Veronica Gentili Roberto Giacobbo Carmen Russo con la complicità del marito Enzo Paolo Turchi Nicolas Vaporidis Adriana Volpe Walter Zenga. Anche in questa edizione, tra l’altro, Papi e gli autori del programma prendono di mira i volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport. E non solo. E ogni sera, in studio, ci sarà lo scherzo in diretta. Dove vedere le repliche Ricordiamo che ...

BHXG90bis : RT @gwenandtheblack: Ma in che senso seguo Annalisa da 12 anni?Sono così vecchia????? Comunque,scherzi a parte,lei è una di quelle poche per… - CorriereCitta : Scherzi a Parte, anticipazioni 2 ottobre 2022: ospiti e chi sono le ‘vittime’ degli scherzi - max2kF : @AngelsOfLove12 Cavoli !! Allora non so come aiutarti ?????Spegnilo ?? A parte gli scherzi mi dispiace ..se è così ma… - kiriluvbot : no scherzi a parte ho veramente paura seria di questa revisione - shwasdream : @_tuttobene_ no comunque a parte gli scherzi ho visto tutto il contenuto e non vale per nulla 400€, cioè posso azza… -