"Non è vero niente". llary Blasi e Francesco Totti, ci pensa la conduttrice a smentire la 'bomba' (Di domenica 2 ottobre 2022) Ilary Blasi e Francesco Totti, adesso parla l'avvocato della conduttrice. Sono giorni che non fanno che circolare diversi articoli sulle richieste avanzate da Ilary dopo la separazione da Francesco Totti. Cifre considerevoli che andrebbero incontro a una smentita da parte dell'avvocato della conduttrice. La smentita dell'avvocato di Ilary Blasi dopo le voci messe in circolo. Per firmare una consensuale, la conduttrice dell'Isola dei Famosi avrebbe chiesto 20mila euro al mese per sé e 17.500 per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Ma su questo argomento spinoso è intervenuto direttamente l'avvocato di Ilary Blasi, Alessandro Simeone.

