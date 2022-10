Milan, Gazzetta: “Leao prende la squadra sulle spalle a Empoli” (Di domenica 2 ottobre 2022) Milan, Gazzetta- Come scrive oggi la Gazzetta la squadra Milan in una notte di infortuni è davvero riuscita ad andare alla vittoria. “Leao meravigliao. Leao che viene da un altro pianeta, un alieno atterrato sul campionato, un fenomeno d’altri tempi. Leao è il calcio bello, spettacolare, divertente, fatto di dribbling, corse, tunnel, cross, tiri, sfide infinite con i rivali, il tutto senza pensarci mai troppo. Il suo rinnovo costerebbe complessivamente sessantacinque milioni: non ci permettiamo di fare i conti in tasca a Maldini e Massara, che fin qui non hanno sbagliato niente, ma c’è un Milan con Leao e uno senza”. “E quello con Leao può vincere una partita non semplice, che s’è complicata strada ... Leggi su seriea24 (Di domenica 2 ottobre 2022)- Come scrive oggi lalain una notte di infortuni è davvero riuscita ad andare alla vittoria. “meravigliao.che viene da un altro pianeta, un alieno atterrato sul campionato, un fenomeno d’altri tempi.è il calcio bello, spettacolare, divertente, fatto di dribbling, corse, tunnel, cross, tiri, sfide infinite con i rivali, il tutto senza pensarci mai troppo. Il suo rinnovo costerebbe complessivamente sessantacinque milioni: non ci permettiamo di fare i conti in tasca a Maldini e Massara, che fin qui non hanno sbagliato niente, ma c’è uncone uno senza”. “E quello conpuò vincere una partita non semplice, che s’è complicata strada ...

