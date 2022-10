Messa oggi in tv domenica 2 ottobre su Rai Uno: canale, orari e streaming (Di domenica 2 ottobre 2022) Il programma della Santa Messa su Rai Uno per oggi domenica 2 ottobre. La celebrazione sarà come di consueto trasMessa in diretta su Rai 1, dove sarà possibile seguire tutta la Santa Messa. Su Rai Uno la Messa andrà in onda alle ore 10:55. Sarà possibile seguire la celebrazione anche in streaming su Rai Play. IL PROGRAMMA 10:55 – Santa Messa PROGRAMMA canale 5 PROGRAMMA TV2000 SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 ottobre 2022) Il programma della Santasu Rai Uno per. La celebrazione sarà come di consueto trasin diretta su Rai 1, dove sarà possibile seguire tutta la Santa. Su Rai Uno laandrà in onda alle ore 10:55. Sarà possibile seguire la celebrazione anche insu Rai Play. IL PROGRAMMA 10:55 – SantaPROGRAMMA5 PROGRAMMA TV2000 SportFace.

fa39893147 : @ILSORRISODIMAR1 Una sicura per te, oggi a messa. - CorriereCitta : #Messa in tv oggi domenica #2ottobre 2022: orari, canale e diretta streaming (Video) - TV2000it : Messa e Supplica alla Madonna del Rosario Dal Pontificio Santuario di Pompei in diretta oggi #2ottobre ore 10.30 s… - fragiovannim : ?? La Santa Messa di oggi 02 Ottobre 2022 - XXVII Domenica del Tempo Ordinario - Santi Angeli Custodi - Giokucs : RT @TgrRaiVdA: In occasione della #FestaDeiNonni i @_Carabinieri_ organizzano incontri sul territorio per prevenire le #truffe agli anziani… -