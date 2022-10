La mamma di Giorgia Meloni è una furia | “Si vergogni questa signora”

Leggi su periodicoitaliano

(Di domenica 2 ottobre 2022) A difesa diè scesa in campo sua, Anna Paratore, che non ha gradito per nulla le ultime inchieste giornalistiche condotte sul padre e i commenti a contorno della giornalista Rula Jebreal. A prescindere dal proprio orientamento politico, ci sono alcuni limiti invisibili che non andrebbero mai valicati, non solo perché si tratta di etica personale e collettiva da rispettare, ma anche perché non si può abbattere l’odio, la discriminazione e l’emarginazione, comportandosi a propria volta come chi si cerca di combattere. In questo caso, ci viene in soccorso anche la matematica: meno per meno fa sempre più. Fonte: FacebookTuttavia, la politica italiana, soprattutto a sinistra, sta vivendo un cortocircuito continuo che, svuotato di contenuto, lascia come simulacro un contenitore ormai vecchio e disuso, ...