“È da Juventus”: rinforzo inaspettato per Allegri? Arriva l’annuncio (Di domenica 2 ottobre 2022) La Juventus giocherà questa sera contro il Bologna, ma in queste ore è Arrivato un annuncio molto importante per Allegri. Dopo la sosta per gli impegni delle varie nazionale, la Juventus tornerà in campo questa sera all’Allianz Stadium contro il Bologna di Thiago Motta. I bianconeri hanno assolutamente l’obbligo di vincere questa sera sia per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 2 ottobre 2022) Lagiocherà questa sera contro il Bologna, ma in queste ore èto un annuncio molto importante per. Dopo la sosta per gli impegni delle varie nazionale, latornerà in campo questa sera all’Allianz Stadium contro il Bologna di Thiago Motta. I bianconeri hanno assolutamente l’obbligo di vincere questa sera sia per Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

ZonaBianconeri : RT @JuventusUn: #Gundogan alla #Juventus: colpo di scena fulmineo! ALLEGRI ESULTA? - JuventusUn : #Gundogan alla #Juventus: colpo di scena fulmineo! ALLEGRI ESULTA? - ZonaBianconeri : RT @Joahan56677051: la #juventus vuole rinforzare la fascia difensiva sinistra: interesse mostrato per @zambo_zambelli. Secco no di dirigen… - Joahan56677051 : la #juventus vuole rinforzare la fascia difensiva sinistra: interesse mostrato per @zambo_zambelli. Secco no di dir… - leomariani16 : RT @marianiandrea01: #Juventus, rinforzo per la corsia sinistra: piace Alex Grimaldo del Benfica -