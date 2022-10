Cesara Buonamici | la confessione | “Volevo diventare suora e… ”

(Di domenica 2 ottobre 2022)rivela alcuni retroscena sul suo passato, racconta alcuni dettagli davvero incredibili che nessuno conosceè un volto noto della televisione italiana. È alla conduzione del telegiornale dell’ammiraglia Mediaset, il TG 5, da oltre tre decenni, ma pochi sanno che ha avuto un lungo apprendistato in passato. Inizialmente responsabile delle rubriche, è L'articolo proviene da KontroKultura.

zazoomblog : Cesara Buonamici: arriva la confessione dal passato che stupisce - #Cesara #Buonamici: #arriva - ManuelaVendola : RT @UilaNazionale: #VIICongressoUila tavola rotonda “Il futuro dell’agroalimentare nella sfida della sostenibilità” con Marco Fortis, @fond… - fond_edison : RT @UilaNazionale: #VIICongressoUila tavola rotonda “Il futuro dell’agroalimentare nella sfida della sostenibilità” con Marco Fortis, @fond… - confagripc : RT @UilaNazionale: #VIICongressoUila tavola rotonda “Il futuro dell’agroalimentare nella sfida della sostenibilità” con Marco Fortis, @fond… - Confagricoltura : RT @UilaNazionale: #VIICongressoUila tavola rotonda “Il futuro dell’agroalimentare nella sfida della sostenibilità” con Marco Fortis, @fond… -

svela alcuni retroscena sul suo passato, raccontando alcuni dettagli davvero incredibili che nessuno conosceè un volto noto della tv italiana. Da più di trent'anni ...Il nome del vincitore è stato annunciato attraverso un breve filmato e comunicato a voce da, amica del premio, alla sua diciannovesima conduzione della cerimonia finale. "Il premio ...Appuntamento a Firenze, domenica 2 ottobre per la XX edizione di “ Corri la vita”, manifestazione sportiva non competitiva che nelle passate edizioni ha raccolto e distribuito fondi sufficienti a sost ...In questa intervista, Cesare Buonamici - titolare dell'omonima Società agricola con sede a Fiesole - ci racconta il mondo della produzione biologica dell'olio ...