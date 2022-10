Bruce Willis nega di aver venduto i diritti all'azienda Deepfake (Di domenica 2 ottobre 2022) Un rappresentante di Bruce Willis ha ufficialmente smentito la voce secondo cui la star avrebbe venduto i diritti del suo volto ad un'azienda Deepfake. Bruce Willis ha appena negato di aver venduto i diritti del suo volto all'azienda Deepfake chiamata "Deepcake": sebbene la scorsa settimana sia stato riferito che la star aveva venduto i diritti a una società russa, la smentita dell'attore non si è fatta attendere, mettendo in chiaro la situazione una volta per tutte. Secondo quanto riportato da svariate testate internazionali, Bruce avrebbe firmato un contratto consentendo alla società di creare un ... Leggi su movieplayer (Di domenica 2 ottobre 2022) Un rappresentante diha ufficialmente smentito la voce secondo cui la star avrebbedel suo volto ad un'ha appenato didel suo volto all'chiamata "Deepcake": sebbene la scorsa settimana sia stato riferito che la star avevaa una società russa, la smentita dell'attore non si è fatta attendere, mettendo in chiaro la situazione una volta per tutte. Secondo quanto riportato da svariate testate internazionali,avrebbe firmato un contratto consentendo alla società di creare un ...

