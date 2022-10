Via libera alla fantasia. Torna «Creattiva», con un invito speciale ai giovani stilisti (Di sabato 1 ottobre 2022) Dal 6 al 9 ottobre, il Polo di Via Lunga vivrà delle mille e più espressioni dell’handmade. Dall’arte della fotografia al Quilt Kintsugi, passando per la «Fashion Half Marathon» 2022: ecco le tante novità dell’edizione autunnale della Fiera internazionale delle arti manuali Leggi su ecodibergamo (Di sabato 1 ottobre 2022) Dal 6 al 9 ottobre, il Polo di Via Lunga vivrà delle mille e più espressioni dell’handmade. Dall’arte della fotografia al Quilt Kintsugi, passando per la «Fashion Half Marathon» 2022: ecco le tante novità dell’edizione autunnale della Fiera internazionale delle arti manuali

DantiNicola : È ufficiale: l'Italia con #Draghi ha raggiunto tutti i 45 obiettivi previsti dal #PNRR e l'@EU_Commission ha dato v… - simonabonafe : Mentre Salvini protesta contro l’Europa nel sit-in davanti alla sede italiana della Commissione, arriva il via libe… - ItaliaDomaniGov : ??#PNRR, all'Italia la seconda rata da 21 mld di euro. ?Via libera dall'@EU_Commission: positiva la valutazione del… - PulcinoRossoner : RT @GabrieleIuvina1: ?? ????#Gas #Energia Oggi (30 settembre 2022) i Ministri dell'Energia dell'UE hanno dato il via libera a un regolamento… - telodogratis : Cga, via libera ai budget aumentati per il Covid19 ai laboratori privati -