Ubriaco causa incidente in cui muore un ragazzo | arrestato per omicidio stradale

AGI - Gli agenti della Polizia stradale hanno arrestato una delle persone coinvolte nell'incidente stradale costato la vita a un 20enne di Fiumicino morto questa notte sulla carreggiata interna del Grande raccordo anulare, all'altezza del chilometro 38, a Roma. Si tratta di un uomo di 43 anni, trovato positivo all'alcoltest, e arrestato per omicidio stradale. Nella notte, a Roma si è registrata una serie di incidenti. Oltre a quello sul Gra che ha coinvolto quattro auto, in città ci sono stati gli altri incidenti con feriti gravi nella notte a Roma. In via Ardeatina, all'incrocio con via di Vigna Murata, un'auto, per cause in via di accertamento, si è ribaltata un'auto. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco che hanno estratto dalla vettura l'uomo

