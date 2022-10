Sport in tv oggi, sabato 1 ottobre: programma ed orari di tutti gli eventi (Di sabato 1 ottobre 2022) Lo Sport in tv oggi (sabato 1 ottobre). Il programma, gli orari e la copertura televisiva di tutti gli eventi in maniera dettagliata. Fasi finali dei cinque tornei di tennis in programma, i tre maschili a Seoul, Sofia e Tel Aviv ed i due femminili a Parma e Tallinn. Appuntamento anche con le ultime prove libere dei motori a Singapore e in Thailandia e con i Mondiali di volley femminili. Di seguito il programma completo. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) Loin tv). Il, glie la copertura televisiva digliin maniera dettagliata. Fasi finali dei cinque tornei di tennis in, i tre maschili a Seoul, Sofia e Tel Aviv ed i due femminili a Parma e Tallinn. Appuntamento anche con le ultime prove libere dei motori a Singapore e in Thailandia e con i Mondiali di volley femminili. Di seguito ilcompleto.Face.

mengonimarco : Cosa può essere lo sport? Passione, amicizia, rivalità, eternità. Oggi abbiamo vissuto tutto questo in un abbraccio… - Carlino_Cesena : Cesena 2005, oggi la stagione comincia con un derby storico a Forlimpopoli - giorgiaef : RT @LaImaiMessina: Sono le 6 am di sabato, ho sonno ma oggi c'è ??? - la Festa dello Sport - a scuola di mio figlio Sosuke. In Giappone tut… - usatoscherma : RT @tropea92: Stamattina sul @Corriere, nelle pagine di sport del @corriereroma, vi anticipo il programma del torneo di #scherma per Marta… - spiderlouis_ : @kittyvmpire che sport fai oggi? -