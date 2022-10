Quel tesoro dello Zecchino d' oro

Leggi su panorama

(Di sabato 1 ottobre 2022) Il Piccolo coro dell’Antoniano, su YouTube, fa più clic delle rockstar. Le canzoni, pochi lo sanno, sono composte da «mostri» sacri come Edoardo Bennato, Claudio Baglioni, Enrico Ruggeri. Il direttore musicale è Lucio Fabbri della Pfm. E quest’anno, tra gli autori, c’è anche Checco Zalone.led’oro sono melodie che si aggirano nei meandri della memoria di tutti: suoni e parole che fanno parte della colonna sonora delle vite di milioni di persone. Ieri come oggi, perché loD’Oro non è soltanto la più famosa trasmissione canora per bambini, il concorso è uno dei brand più forti e longevi della musica italiana. Un mondo con le sue regole, un evento che è diventato tradizione nazionale ed internazionale, attraverso cui i bambini fanno propri valori e messaggi educativi ...