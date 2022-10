Probabile formazione Napoli-Torino: Spalletti verso una decisione chiara! (Di sabato 1 ottobre 2022) Manca sempre meno al calcio d’inizio di Napoli-Torino, in programma questo pomeriggio allo Stadio Maradona. Il Napoli vuole proseguire la sua cavalcata in classifica, mentre il Torino è alla ricerca dei tre punti dopo aver perso le ultime due sfide di Serie A. La viglia del match non è stata delle più semplice per Spalletti; il tecnico di Certaldo, infatti, era alle prese con diversi giocatori ritornati acciaccati dalla sosta per le nazionali. In particolare la fascia destra era in piena emergenza. Politano aveva subito un colpo ai legamenti contro il Milan, mentre Lozano doveva smaltire un problema muscolare rimediato con la sua Nazionale. Simeone Napoli (Photo by Marco Luzzani/Getty Images) Oltre a loro, anche Rrahmani aveva qualche problemino di natura muscolare. Pochi ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 1 ottobre 2022) Manca sempre meno al calcio d’inizio di, in programma questo pomeriggio allo Stadio Maradona. Ilvuole proseguire la sua cavalcata in classifica, mentre ilè alla ricerca dei tre punti dopo aver perso le ultime due sfide di Serie A. La viglia del match non è stata delle più semplice per; il tecnico di Certaldo, infatti, era alle prese con diversi giocatori ritornati acciaccati dalla sosta per le nazionali. In particolare la fascia destra era in piena emergenza. Politano aveva subito un colpo ai legamenti contro il Milan, mentre Lozano doveva smaltire un problema muscolare rimediato con la sua Nazionale. Simeone(Photo by Marco Luzzani/Getty Images) Oltre a loro, anche Rrahmani aveva qualche problemino di natura muscolare. Pochi ...

