Nord Stream, ipotesi bombe con i robot. 'Nube gas ancora lontana dall'Italia' (Di sabato 1 ottobre 2022) Possibile visita ai siti delle perdite questo fine settimana, ma Gazprom: 'Difficile stabilire i tempi del ripristino'. Eni: 'Oggi 'a zero' le forniture russe ...

