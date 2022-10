Napoli Torino 3-1 LIVE | si parte con la ripresa | i granata cercano la rimonta

Leggi su calcionews24

(Di sabato 1 ottobre 2022) Allo stadio Diego Armando Maradona, il match valido per l’8ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAllo stadio Diego Armando Maradona,si affrontano nel match valido per l’8ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi3-1 MOVIOLA PRIMO TEMPO 1? Comincia la partita 6? GOL– Azzurri in vantaggio, segna Anguissa. L’azione si sviluppa sulla sinistra, cross di Rui e testa del centrocampista, che con il suo inserimento bacia il palo e supera Vanja 12? RADDOPPIO– E’ ancora Anguissa ad andare in gol. Isono messi malissimo in campo, il camerunenseaddirittura dalla sua ...