(Di sabato 1 ottobre 2022) Il fatto è accaduto questa notte in vico Forio, la vittima è un 41enne già noto alle forze dell'ordine. Ferito anche l'animale che camminava al guinzagglio col ...

TuttoQuaNews : RT @qnazionale: Napoli, sfregiato con un coltello mentre passeggia col cane: si cerca l'aggressore - rep_napoli : Napoli, 41enne sfregiato al volto: ferito anche il cane [aggiornamento delle 10:03] - qnazionale : Napoli, sfregiato con un coltello mentre passeggia col cane: si cerca l'aggressore - corrmezzogiorno : #Napoli Sfregiato mentre passeggia Accoltellato anche il suo cane - rep_napoli : Napoli, 41enne sfregiato al volto: ferito anche il cane [aggiornamento delle 09:01] -

Il fatto è accaduto questa notte in vico Forio, la vittima è un 41enne già noto alle forze dell'ordine. Ferito anche l'animale che camminava al guinzagglio col ...L'uomo, noto alle forze dell'ordine, è stato medicato al Vecchio ...Soccorso all’ospedale Pellegrini, i carabinieri hanno avviato le indagini. Non si esclude il movente personale ...Il fatto è accaduto questa notte in vico Forio, la vittima è un 41enne già noto alle forze dell'ordine. Ferito anche l'animale che camminava al guinzagglio col padrone ...