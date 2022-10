Milan: risentimento al polpaccio per Messias (Di sabato 1 ottobre 2022) Junior Messias non è partito con il Milan per la sfida di Empoli. Il brasiliano non è stato convocato per un risentimento al polpaccio. Torna invece dopo più di un mese di assenza Ante Rebic ormai ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 1 ottobre 2022) Juniornon è partito con ilper la sfida di Empoli. Il brasiliano non è stato convocato per unal. Torna invece dopo più di un mese di assenza Ante Rebic ormai ...

