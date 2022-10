LIVE Sinner-Rune 7-5 4-6 0-2, Atp Sofia 2022 in DIRETTA: break in apertura di terzo set del danese! (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Game Rune! Viaggia di più il braccio e la pallina del danese in questo momento, Jannik è il primo a sbagliare. 40-30 Prima palla vincente Rune. 30-30 Furi giri con il rovescio in manovra l’azzurro. 15-30 Serve & volley perfetto del n.31 al mondo. 0-30 Corre bene in avanti Sinner che chiude con il successivo smash! 0-15 Sbaglia Rune in uscita dal servizio. 0-1 break Rune! Pessimo inizio di set dell’azzurro. 15-40 DUE PALLE break Rune! Fermo sui piedi Sinner, stecca malamente il rovescio. 15-30 Il passante di Rune! Azzurro che sembra un po’ in deficit fisico. 15-15 Un colpo che pizzica la riga salva l’azzurro dalle 0-30. 0-15 Scarico il ... Leggi su oasport (Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-2 Game! Viaggia di più il braccio e la pallina del danese in questo momento, Jannik è il primo a sbagliare. 40-30 Prima palla vincente. 30-30 Furi giri con il rovescio in manovra l’azzurro. 15-30 Serve & volley perfetto del n.31 al mondo. 0-30 Corre bene in avantiche chiude con il successivo smash! 0-15 Sbagliain uscita dal servizio. 0-1! Pessimo inizio di set dell’azzurro. 15-40 DUE PALLE! Fermo sui piedi, stecca malamente il rovescio. 15-30 Il passante di! Azzurro che sembra un po’ in deficit fisico. 15-15 Un colpo che pizzica la riga salva l’azzurro dalle 0-30. 0-15 Scarico il ...

zazoomblog : LIVE Sinner-Rune 7-5 1-1 Atp Sofia 2022 in DIRETTA: l’azzurro vince il primo set! - #Sinner-Rune #Sofia #DIRETTA: - zazoomblog : LIVE – Sinner-Rune 5-4 semifinale Atp Sofia 2022: RISULTATO in DIRETTA - #Sinner-Rune #semifinale #Sofia #2022: - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #AtpSofia Al via la seconda #semifinale tra #Sinner e #Rune, chi vince sfida #Huesler, che h… - maryemanuel7532 : RT @SSportNetwork: #SaturdayFever #Tennis #AtpSofia Niente finale tutta italiana in Bulgaria: #Musetti si arrende a sorpresa allo svizzero… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Tennis #AtpSofia Niente finale tutta italiana in Bulgaria: #Musetti si arrende a sorpresa allo sviz… -