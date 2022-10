LIVE Moto2 | GP Thailandia 2022 in DIRETTA | Vietti | Kubo | Bendsneyder e Roberts accedono alla Q2

Leggi su oasport

(Di sabato 1 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.52 Pochi minuti e partirà la Q2. 8.49 Esclusi Lorenzo DPorta, Marcel Schroetter, Sam Lowes, Fermin Aldeguer, Zonta Van den Goorbergh, Alessandro Zaccone, Taiga Hada, Niccolò Antonelli, Barry Baltus, Sean Dylan Kelly, Marcos Ramirez e Simone Corsi. 8.46 Non ce la fa Lorenzo DPorta:Q2 Celestino, Keminth, Boe Joe. 8.45 Caduta per Niccolò Antonelli, anche lui in curva 9. 8.43 Resta per ora in sesta posizione DPorta, ultimo tentativo in atto. 8.40 Caduta per Keminthin curva 9; Lorenzo DPorta si migliora, prova a conquistare una delle prime quattro posizioni. 8.38 1:36.038 il ...