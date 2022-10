LIVE Inter-Roma 0-0: ci prova subito Lautaro Martinez (Di sabato 1 ottobre 2022) Dopo il tracollo contro l’Udinese, nell’ultima partita prima della sosta, l’Inter riabbraccia San Siro e il campionato, nella... Leggi su calciomercato (Di sabato 1 ottobre 2022) Dopo il tracollo contro l’Udinese, nell’ultima partita prima della sosta, l’riabbraccia San Siro e il campionato, nella...

Inter : Countdown a #InterRoma ? Siamo live da San Siro su Twitch! ?? Clicca qui ?? - siamo_la_Roma : ? Gol annullato all'#Inter ?? #Dzeko in posizione irregolare ?? Si rimane 0-0 #ASRoma #InterRoma - passione_inter : ?? INTERVIENE IL VAR! Fuorigioco di #Dzeko, rete annullata! ??? #InterRoma 0-0 LIVE - passione_inter : ?? 11' GOOOOOL! GOL GOL GOL! ? Edin #Dzeko segna la rete dell'ex e porta i nerazzurri in vantaggio! ??? #InterRoma 1-0 LIVE - forzaroma : 10’ - Inter in vantaggio. Gol dell'ex per Dzeko che con il destro batte Rui Patricio #InterRoma 1-0 LIVE #ASRoma -