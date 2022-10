Liga 2022/2023, Lewandowski trascina il Barcellona: a Maiorca è 0-1 e primo posto in classifica (Di sabato 1 ottobre 2022) E’ bastato il gol di Lewandowski al Barcellona per festeggiare la quinta vittoria consecutiva nella Liga 2022/2023 conquistata sul campo del Maiorca. Bel ritorno in campo per i blaugrana, in vantaggio dopo venti minuti dal fischio d’inizio con il numero 9 che aggancia un bel passaggio al limite dell’area e fa partire un tiro vincente verso l’angolino basso di destra. Con questa vittoria i ragazzi di Xavi scavalcano momentaneamente il Real Madrid in classifica, in attesa della sfida contro l’Osasuna, raggiungendo i 19 punti nelle prime sette partite. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 1 ottobre 2022) E’ bastato il gol dialper festeggiare la quinta vittoria consecutiva nellaconquistata sul campo del. Bel ritorno in campo per i blaugrana, in vantaggio dopo venti minuti dal fischio d’inizio con il numero 9 che aggancia un bel passaggio al limite dell’area e fa partire un tiro vincente verso l’angolino basso di destra. Con questa vittoria i ragazzi di Xavi scavalcano momentaneamente il Real Madrid in, in attesa della sfida contro l’Osasuna, raggiungendo i 19 punti nelle prime sette partite. SportFace.

