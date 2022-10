Juventus | Allegri | ' Quando tornano Pogba e Chiesa? Non si sa'

Gazzetta_it : Allegri-Bonucci, patto scudetto: Juve, scatta la grande rimonta #Juve - juventusfc : Alle 14:00 Mister Allegri presenta la sfida con il Bologna ?? Conferenza LIVE su Juventus TV ?? - Gazzetta_it : Botti, trainer dei cavalli di #Allegri: 'Max competente, ed è ambizioso come nel calcio' - flazzeroni29 : RT @My7th2: ALLEGRI IN O ALLEGRI OUT? Nella terza parte del Thread congiunto con @thomas_novello9 andremo a vedere nello specifico quali… - Mikfinoallafine : -

Alla vigilia della sfida contro il Bologna, l'allenatore della Juventus è tornato sul momento negativo della sua squadra, battuta anche dal Monza prima della sosta: "Domani dovrebbe iniziare una nuova stagione. Non scordiamoci che il primo mese è stato fatto..." Archiviata la lunga pausa per le nazionali, ricomincia la Serie A, con la Juventus impegnata allo Stadium domani sera alle ore 20.45 contro il Bologna di Thiago Motta. Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida contro il Bologna, fa il punto sui percorsi riabilitativi di Paul Pogba e Federico Chiesa: "Per il momento non abbiamo tempi di recupero".