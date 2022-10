Inter - Roma 1 - 2, le pagelle: Dumfries annullato, Lautaro anonimo. Smalling fa cadere la Scala. Dybala super gol col dente avvelenato (Di sabato 1 ottobre 2022) A San Siro finisce 2 - 1 tra Roma e Inter la sfida valida per l'ottavo turno di Serie A. La apre Dimarco al 30', poi il pari di Dybala al 39' e il gol vittoria dei giallorossi con Smalling al 76'. LE ... Leggi su leggo (Di sabato 1 ottobre 2022) A San Siro finisce 2 - 1 trala sfida valida per l'ottavo turno di Serie A. La apre Dimarco al 30', poi il pari dial 39' e il gol vittoria dei giallorossi conal 76'. LE ...

GoalItalia : Mostrare a San Siro il numero 21: il suo ?? Sembrava dover approdare all'Inter. Segna per la Roma ?? - AliprandiJacopo : Assist contro la Juventus. Gol contro l’Inter. Un messaggio al suo passato e a chi non ha creduto in lui.… - OfficialASRoma : ?? Sarà la sfida numero 211 contro l'Inter ?? - bestsell3r_ : RT @ilRomanistaweb: ?? È tornato lo Special Bus ?? Ecco come #Mourinho ha visto la sua Roma battere l’Inter a San Siro ?? “Bravi ragazzi, gr… - LIVETV44 : RT @Footballtime___: [#SerieA????] La Roma renverse l’Inter 2-1 ! ?? Dimarco 30’ ?? Dybala 39’ ?? Smalling 75’ #InterRoma -