"GF Vip", una concorrente vorrebbe già lasciare il programma: cos'è successo (Di sabato 1 ottobre 2022) News Tv. Sembra che una concorrente del GF Vip sia già pronta a lasciare il reality show, e per un motivo ben preciso. Un'altra concorrente avrebbe rivelato cosa si cela dietro la sua improvvisa decisione. In realtà la concorrente non ha ancora confermato pubblicamente la sua scelta, si tratta al momento, di una semplice confidenza. La gieffina lascerà veramente il GF Vip, a pochi giorni dall'inizio della sua avventura nel reality? "GF Vip", Pamela Prati verso l'addio? La rivelazione alla compagna di avventura La notizia su Pamela Prati è arrivata grazie ad un conversazione che altri due concorrenti hanno avuto dopo la fine della scorsa puntata, in onda giovedì 29 settembre. "Ma lo sai che vuole andarsene? Ah lo sapevi anche te. Io pensavo non fosse seria e invece vuole farlo. Prima mi ha chiesto di nominarla, ho ...

