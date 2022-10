Galtier e l’accusa di non volere giocatori musulmani da parte dell’ex ds del Nizza

Leggi su ilnapolista

(Di sabato 1 ottobre 2022)e i rancori del. Stasera si gioca Psg-. Ed è anche lo scontro tra Fournier erispettivamente ex direttore sportivo ed ex allenatore del. A lanciare la polemica è stato Fournier (oggi a Parma): «Se rivelassi le vere ragioni del nostro conflitto,non troverebbe più lavoro né in Francia né in Europa».– recentemente al nel mirino degli ambientalisti – non ha voluto replicare. L’Equipe ha riproposto la vicenda, come spiega oggi la Gazzetta. Prima il mercato deludente, troppi i giovani, e poi la questione. La situazione peggiorò dopo l’acquisto non gradito di Brahimi, poco sperimentato e musulmano. Un elemento, quello religioso, preoccupante per il tecnico in vista del ramadan praticato ad aprile ...