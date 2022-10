Elodie: «Sono una donna di sinistra. Ora spero non si torni indietro sui diritti» (Di sabato 1 ottobre 2022) La cantante romana, ospite di Propaganda Live nella prima puntata post-elezioni, dice la sua: «Mi piacerebbe esprimere quello che penso, da cittadina, senza essere strumentalizzata. Ho amici dell’altra parte politica, con cui discuto e con cui trovo sempre un punto di incontro: essere di destra è una cosa, essere fascio un’altra» Leggi su vanityfair (Di sabato 1 ottobre 2022) La cantante romana, ospite di Propaganda Live nella prima puntata post-elezioni, dice la sua: «Mi piacerebbe esprimere quello che penso, da cittadina, senza essere strumentalizzata. Ho amici dell’altra parte politica, con cui discuto e con cui trovo sempre un punto di incontro: essere di destra è una cosa, essere fascio un’altra»

welikeduel : 'Sono una donna di sinistra, sono cresciuta con questi valori. Vengo dalla periferia, credo che la sinistra dovrebb… - La7tv : #propagandalive Elodie a Propaganda Live: 'Sono una donna di sinistra' - welikeduel : 'Candidata alle primarie del PD? Non sono in grado, se no ci avrei pensato.' @Elodiedipa #elodie #propagandalive - LaPostinaCla : RT @welikeduel: 'Sono una donna di sinistra, sono cresciuta con questi valori. Vengo dalla periferia, credo che la sinistra dovrebbe essere… - francesala : RT @Preppy696: “Io sono una donna di sinistra, vengo dalla periferia” #Elodie Solo che poi crescendo e lavorando si è trasferita in una Z… -