"È inconcepibile che chi amministra pensi di poter continuare a godere di indennità" di Monica De Santis "Ieri (giovedì per chi legge, n.d.r.) al Consiglio Comunale di Cava de' Tirreni si è scritta una altra brutta pagina. Il consigliere Marcello Murolo propone sette emendamenti con parere favorevole contabile tagliando del 10% gli stipendi di tutta la macchina politica utilizzando queste risorse per aiutare il sociale dove da tempo la città attende risposte. Giovani, anziani e disabili queste alcune voci". A parlare è Filomena Avagliano consigliera del Comune di Cava de' Tirreni che commenta così ciò che è successo nel corso dell'assemblea cittadina… "La maggioranza vota incomprensibilmente con parere contrario agli emendamenti. Io sono scioccata ed ho espresso con parole durissime in consiglio la mia posizione perché, tagliando del 10% gli stipendi di tutta la macchina politica, si sarebbero potuti immettere fondi nel sociale ed ho votato favorevole a tutti e sette

