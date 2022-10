Dybala e Smalling ribaltano l'Inter: la Roma inguaia Inzaghi (Di sabato 1 ottobre 2022) Mourinho inguaia la sua ex Inter. I giallorossi in svantaggio rimontano ed espugnano San Siro 2 - 1. E ora per Inzaghi è crisi vera. Ma andiamo con ordine. I nerazzurri partono a razzo e all'11' Dzeko ... Leggi su gazzetta (Di sabato 1 ottobre 2022) Mourinhola sua ex. I giallorossi in svantaggio rimontano ed espugnano San Siro 2 - 1. E ora perè crisi vera. Ma andiamo con ordine. I nerazzurri partono a razzo e all'11' Dzeko ...

AliprandiJacopo : ?? Formazione ufficiale #ASRoma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Spinazz… - pisto_gol : Int-Rom 1:2 La Roma in rimonta espugna SSiro sale a quota 16 e manda in crisi l’Inter. Dopo il gol di #DiMarco, err… - SkySport : INTER-ROMA 1-2 Risultato finale ? ? #Dimarco (30’) ? #Dybala (39’) ? #Smalling (76’) ? SERIE A - 8^ giornata ??… - millustalents : ???? | FT: Inter 1-2 AS Roma ? - Federico Dimarco 30' ? - Paulo Dybala 39' ? - Chris Smalling 75' Dybala & Smallin… - Max_Alle : RT @pisto_gol: Int-Rom 1:2 La Roma in rimonta espugna SSiro sale a quota 16 e manda in crisi l’Inter. Dopo il gol di #DiMarco, errore in us… -