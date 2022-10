Covid in Toscana: 6 morti (4 donne, 2 uomini), oggi 1 ottobre. E 1.883 nuovi contagi (Di sabato 1 ottobre 2022) Sono sei i morti per Covid, in Toscana, oggi primo ottobre 2022. Si tratta di 4 donne e 2 uomini con età media di 86 anni. Sono 1.883 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 332 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.551 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 1 ottobre 2022) Sono sei iper, inprimo2022. Si tratta di 4e 2con età media di 86 anni. Sono 1.883 icasi di-19 registrati nelle ultime ventiquattro ore in: 332 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 1.551 con test rapido L'articolo proviene da Firenze Post.

LetiziaFirenze : Covid: altri 1883 positivi in Toscana - ToscanaInDiretta - AnsaToscana : In Toscana 1.883 nuovi casi Covid e 6 decessi. Ricoveri salgono a 237, 36.524 gli attualmente positivi #ANSA - FirenzePost : Covid in Toscana: 6 morti (4 donne, 2 uomini), oggi 1 ottobre. E 1.883 nuovi contagi - qn_lanazione : I dati forniti dalla regione: sei decessi, quattro ricoveri in terapia intensiva #Covid #Toscana #1ottobre - CorriereToscano : #Toscana Prenotazioni da #4ottobre @EugenioGiani @regionetoscana #COVID19 #COVID #Covid_19 #vaccino #quartadose -