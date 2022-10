Covid - 19 | Zaia vede la fine della pandemia | ' Grazie al mix di vaccini e contagiati'

globalistIT : - CaterinDi : RT @blizzard861: @matteosalvinimi Matteo è bello essere positivi sempre. Ma se avete perso 6 milioni di voti dalle europee ad oggi è solo g… - blizzard861 : @matteosalvinimi Matteo è bello essere positivi sempre. Ma se avete perso 6 milioni di voti dalle europee ad oggi è… - Alberto_Oggero : @ilgiornale Anche se non voto Lega il sig Zaia mi piace. Mi pare una persona onesta e in gamba, ha fatto un buon la… - Primula23244795 : @LegaCamera Fuori dalla Lega Fedriga , Zaia ,Giorgetti, Fontana ! Hanno fatto perdere voti per la gestione del Covi… -

PadovaOggi

"I ricoverati sono pochi, si vede la fine della pandemia". Così il direttore generale dell'Istituto Spallanzani, Francesco Vaia, che contattato da LaPresse ricorda che al momento i ricoveratiin area medica nell'ospedale romano sono 28 e 7 quelli in terpaia intensiva. I casi più gravi "sono perlopiù ultrasettantenni con multipatologie", spiega, evidenziando che l'attuale situazione "...'Ile la crisi in Ucraina sono i due cigni neri importanti a un anno di distanza, sono elementi imprevedibili che hanno un grande impatto sociale'. A dirlo il presidente del Veneto, Lucaa ... Covid, Zaia: «Le mascherine in caso di assembramento restano fondamentali. I contagi sono ancora alti» Il presidente della Regione in occasione di Caseus torna a parlare di pandemia Il presidente della Regione Luca Zaia, in occasione delle premiazioni dei migliori formaggi in gara e l'inaugurazione di ...Incontro a Roma tra Meloni e Salvini sulla formazione dell'esecutivo. Il Carroccio fissa i punti non trattabili: «Matteo deve essere ministro dell'Interno» sennò sarà appoggio esterno. Bossi eletto ...