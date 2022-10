Concerto di Vincenzo Caruso | Chansons sous les doigts

(Di sabato 1 ottobre 2022) Venerdì 14 ottobre, alle ore 19,00, presso l’ANTICO REFETTORIO COMPLESSO MONASTICO S. MARIA IN GERUSALEMME in Napoli, in collaborazione con l’Associazione “L’Atrio delle trentatrè onlus”, a cura di Antonello Cannavale, è propostaLES. Questo lavoro nasce dall’omonimo CD pubblicato nel maggio 2022 dall’etichetta DODICILUNE e per l’esecuzione dal vivo diventa un recital pianistico Il Blog di Giò.

fenom_urb : Vorrei dire a #Celata che io anni fa durante le prove di un concerto di Vinicio Capossella gli ho detto che lo stav… - ESchinocca : Concerto 'Il cinema di Ennio' al Teatro Massimo Vincenzo Bellini di Catania - FalcoOrnella : ????A.A.A. A causa delle condizioni meteorologiche avverse l’evento si svolgerà presso il BOURBON STREET via Vincenz… - turismoland : RT @turismo_RE: Il 24 settembre, a Novellara, appuntamento con #ArpaMundi. Concerto d'arpa di Vincenzo Zitello, che suonerà l'arpa Celtica… -

Etnalife

...Verso il raccordo anulare traffico intenso in città a Roma in queste ore e ricordiamo il...di zona nelle vicinanze di Monte Mario alto proseguono i lavori sul manto stradale in via...... protagonisti il soprano Maria Meerovich e il pianistaZoppi in un programma comprendente ... Dunque, con questo, Aurelio e Paolo Pollice propongono una sorta di "The Best Of" delle ... Bellini Festival: a Catania il concerto con le arie da camera interpretate da Giovanni Di Mare Natale al Centro direzionale non è il titolo di un cinepanettone, ma quello su cui sta lavorando il Comune - e in particolare l’assessore al Turismo e alle attività ...Natale al Centro direzionale non è il titolo di un cinepanettone, ma quello su cui sta lavorando il Comune - e in particolare l’assessore al Turismo e alle attività ...