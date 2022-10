Come sarà il dopo Putin? La strategia secondo Navalny (Di sabato 1 ottobre 2022) “L’Ucraina non negozierà con la Russia finché Putin sarà il presidente della Federazione Russa”, ha detto ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, poco dopo il discorso del leader del Cremlino sull’annessione dei territori ucraini. Nelle stesse ore Alexei Navalny, il leader dell’opposizione russa che si trova in carcere a scontare una pena a nove anni, ha inoltrato al Washington post, attraverso i suoi legali, un lungo intervento su Come dovrebbe essere la Russia dopo Putin che parte da un assunto importante: “Come si configura una fine auspicabile e realistica della guerra criminale scatenata da Vladimir Putin contro l’Ucraina?”, scrive Navalny. “Se esaminiamo le principali dichiarazioni dei leader occidentali a ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 1 ottobre 2022) “L’Ucraina non negozierà con la Russia finchéil presidente della Federazione Russa”, ha detto ieri il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, pocoil discorso del leader del Cremlino sull’annessione dei territori ucraini. Nelle stesse ore Alexei, il leader dell’opposizione russa che si trova in carcere a scontare una pena a nove anni, ha inoltrato al Washington post, attraverso i suoi legali, un lungo intervento sudovrebbe essere la Russiache parte da un assunto importante: “si configura una fine auspicabile e realistica della guerra criminale scatenata da Vladimircontro l’Ucraina?”, scrive. “Se esaminiamo le principali dichiarazioni dei leader occidentali a ...

