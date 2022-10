Chi è Marco Bacini, il compagno di Federica Panicucci: “Lui mi ha travolta” (Di sabato 1 ottobre 2022) Federica Panicucci è uno dei volti più amati delle reti Mediaset, non solo grazie a Mattino Cinque, di cui è il volto storico, ma anche per le sue passate conduzioni di trasmissioni come Festivalbar e di La Pupa e il Secchione. La conduttrice è molto nota anche per la sua vita privata: è stata legata al Dj Marco Fargetta per 20 anni (si erano conosciuti 1995 e si sono poi sposati nel 2006). La Panicucci, dopo il divorzio, avvenuto nel 2015, la conduttrice ha ritrovato l’amore accanto all’imprenditore e nuovo compagno Marco Bacini. Chi è Marco Bacini, il compagno di Federica Panicucci Marco Bacini è nato a Milano il 22 novembre 1976 (Scorpione) e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 ottobre 2022)è uno dei volti più amati delle reti Mediaset, non solo grazie a Mattino Cinque, di cui è il volto storico, ma anche per le sue passate conduzioni di trasmissioni come Festivalbar e di La Pupa e il Secchione. La conduttrice è molto nota anche per la sua vita privata: è stata legata al DjFargetta per 20 anni (si erano conosciuti 1995 e si sono poi sposati nel 2006). La, dopo il divorzio, avvenuto nel 2015, la conduttrice ha ritrovato l’amore accanto all’imprenditore e nuovo. Chi è, ildiè nato a Milano il 22 novembre 1976 (Scorpione) e ...

