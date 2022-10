Beppe Grillo condannato in appello per diffamazione contro l’ex parlamentare Pd Cinzia Capano (Di sabato 1 ottobre 2022) Il fatto è accaduto nel 2011 durante la trasmissione tv Anno Zero. Il comico era stato assolto in primo grado Leggi su ilsecoloxix (Di sabato 1 ottobre 2022) Il fatto è accaduto nel 2011 durante la trasmissione tv Anno Zero. Il comico era stato assolto in primo grado

