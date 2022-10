Allegri, altro attacco durissimo: le accuse continuano, è disperato (Di sabato 1 ottobre 2022) Siamo di fronte al periodo più difficile per Allegri da quando allena la Juventus; il tecnico ha ricevuto un altro attacco. La sosta per le nazionali sta per giungere al termine e la speranza dei tifosi bianconeri è che la squadra sia riuscita a superare le difficoltà manifestate nella prima parte di stagione. Campionato e Champions League hanno visto la Juventus annaspare e ora è obbligatorio cambiare passo o il rischio stagione anonima è dietro l’angolo. Tante le difficoltà, da una difesa che non trova la giusta conformazione ad un centrocampo dove gli infortunati hanno preso il sopravvento fino al reparto offensivo dove Vlahovic ha bisogno di ritrovare il feeling con il gol. Sul banco degli imputati è finito, ovviamente, Allegri. LaPresseDa quando è tornato sulla panchina della Juventus, Allegri non ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 1 ottobre 2022) Siamo di fronte al periodo più difficile perda quando allena la Juventus; il tecnico ha ricevuto un. La sosta per le nazionali sta per giungere al termine e la speranza dei tifosi bianconeri è che la squadra sia riuscita a superare le difficoltà manifestate nella prima parte di stagione. Campionato e Champions League hanno visto la Juventus annaspare e ora è obbligatorio cambiare passo o il rischio stagione anonima è dietro l’angolo. Tante le difficoltà, da una difesa che non trova la giusta conformazione ad un centrocampo dove gli infortunati hanno preso il sopravvento fino al reparto offensivo dove Vlahovic ha bisogno di ritrovare il feeling con il gol. Sul banco degli imputati è finito, ovviamente,. LaPresseDa quando è tornato sulla panchina della Juventus,non ...

alessinho95 : @viasyba Guarda che pure noi li abbiamo comprati dei bravi giocatori. Poi o lo hai venduti o rilegati in panchina p… - SicilianoDoc12 : RT @My7th2: ALLEGRI IN O ALLEGRI OUT? Nella terza parte del Thread congiunto con @thomas_novello9 andremo a vedere nello specifico quali… - KarlOne71 : RT @My7th2: ALLEGRI IN O ALLEGRI OUT? Nella terza parte del Thread congiunto con @thomas_novello9 andremo a vedere nello specifico quali… - MarcoBobbygoal : @EdoardoMecca1 C'e' Allegri, e ci sono allenatori che hanno la squadra in mano. Juric:'Dobbiamo essere bravi a non… - mark5u : RT @My7th2: ALLEGRI IN O ALLEGRI OUT? Nella terza parte del Thread congiunto con @thomas_novello9 andremo a vedere nello specifico quali… -