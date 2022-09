X Factor | Marla canta Mi sei scoppiato dentro al cuore di Mina

(Di venerdì 30 settembre 2022) Immagini concesse da Sky, sito ufficiale x.sky.it : X2022 è ogni giovedì alle 21.15 su Sky e in streaming su Now, sempre disponibile on demand.

Notizie Musica

Il look dark con cui Martina Baldaccini (in arte) si presenta a X2022 nasconde una personalità timida ma grintosa. 27 anni, originaria di Carbonia (Sardegna) e poi trasferitasi prima a Londra e poi a Roma, fa l'artista di strada: 'La ......di X2022 anche i Disco Club Paradiso , quartetto di ragazzi tra i 20 e i 22 anni di Bologna, hanno conquistato pubblico e giudici con l'inedito "DCP". Come Martina Baldaccini (), 27 ... Chi è Martina Baldaccini, la Marla che ha sorpreso i giudici di X Factor 2022 Ricordate quella canzone (beh, canzone) di Elettra Lamborghini intitolata Musica (e il resto scompare) Ecco, se dovessimo cercare uno slogan per XFactor 2022 ...Una giovane cantante sarda incanta i giudici di X Factor . Si tratta di Martina Baldaccini, in arte Marla, originaria di Carbonia, che è salita sul palco per presentare una cover di Mina, “Mi sei scop ...