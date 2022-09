“Vogliamo il vero smartworking a Roma Capitale” (Di venerdì 30 settembre 2022) . Continua la protesta dei sindacati di base che sul lavoro agile dei dipendenti capitolini. Nel mirino il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) approvato dal Campidoglio che prevede per i lavoratori del comune un giorno a settimana di smartworking, incrementabile in base alle esigenze di servizio. Lavoro agile e lavoro da remoto autorizzati esclusivamente su base volontaria e previa stipula di un accordo individuale. Significa che, chi tra i 28 mila dipendenti di Roma Capitale svolge mansioni compatibili con il lavoro lontano dall’ufficio e vuole lavorare a distanza, può farlo solo dopo aver sottoscritto l’accordo con il proprio dirigente. Operazione che negli uffici del comune sta andando per le lunghe. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 30 settembre 2022) . Continua la protesta dei sindacati di base che sul lavoro agile dei dipendenti capitolini. Nel mirino il Piano Organizzativo del Lavoro Agile (POLA) approvato dal Campidoglio che prevede per i lavoratori del comune un giorno a settimana di, incrementabile in base alle esigenze di servizio. Lavoro agile e lavoro da remoto autorizzati esclusivamente su base volontaria e previa stipula di un accordo individuale. Significa che, chi tra i 28 mila dipendenti disvolge mansioni compatibili con il lavoro lontano dall’ufficio e vuole lavorare a distanza, può farlo solo dopo aver sottoscritto l’accordo con il proprio dirigente. Operazione che negli uffici del comune sta andando per le lunghe. L'articolo proviene da Italia Sera.

