Spalletti: “Ogni partita ha un valore particolare. Simeone e Raspadori giocheranno entrambi: abituatevi al titolare da 30-40 minuti” (Di venerdì 30 settembre 2022) Spalletti sottolinea che Ogni partita ha un valore particolare. Simeone e Raspadori giocheranno entrambi e bisogna abituarsi al titolare dei 30-35-40 minuti L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 30 settembre 2022)sottolinea cheha une bisogna abituarsi aldei 30-35-40L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

salv_amoroso : #Spalletti: 'Ogni partita serve a ricordare se siamo un #Napoli forte o no. Il percorso sarà lungo e difficile. Tu… - FJack02 : @lios_1926 @MatteoSorrenti @sscnapoli 21 goal e 11 assist in tutte le competizioni nelle ultime 2 stagioni tra Spal… - Spazio_Napoli : Si avvicina sempre più la sfida tra #Napoli e #Torino di sabato pomeriggio allo #StadioMaradona. ??? #Spalletti con… - Theo19893 : @FutureisLeao @tomorienjoyer_ Se il Napoli sta messo meglio, spalletti non può lamentarsi. Stai cambiando versione… - IagoAndrade14 : @mirkotwitta @Torrenapoli1 Lá squadra che sta dominando é per 9/11 qui da un anno Kvara é andato oltre ogni aspetta… -