Sonia Bruganelli, dopo la diretta succede di tutto | “Si commenta da sola”: notte agitatissima [VIDEO] (Di venerdì 30 settembre 2022) dopo la diretta del GF VIP, Sonia Bruganelli non è riuscita a trattenersi e si è lasciata andare a un commento che cela ben poco: è caos Sonia Bruganelli (Screen da Twitter)Per il secondo anno consecutivo, Sonia Bruganelli ricopre il ruolo di opinionista del GF VIP. L’anno scorso era affiancata dalla ruggente Adriana Volpe mentre quest’anno Alfonso Signorini ha scelto per lei una compagna più calma, ma non meno pungente: Orietta Berti. Nel corso della puntata del GF VIP di giovedì 29 settembre, però, è successo davvero di tutto. Per Sonia Bruganelli è arrivata una frecciatina pungente che non si sarebbe aspettata e, nella notte, non si è fatta aspettare la sua durissima ... Leggi su specialmag (Di venerdì 30 settembre 2022)ladel GF VIP,non è riuscita a trattenersi e si è lasciata andare a un commento che cela ben poco: è caos(Screen da Twitter)Per il secondo anno consecutivo,ricopre il ruolo di opinionista del GF VIP. L’anno scorso era affiancata dalla ruggente Adriana Volpe mentre quest’anno Alfonso Signorini ha scelto per lei una compagna più calma, ma non meno pungente: Orietta Berti. Nel corso della puntata del GF VIP di giovedì 29 settembre, però, è successo davvero di. Perè arrivata una frecciatina pungente che non si sarebbe aspettata e, nella, non si è fatta aspettare la sua durissima ...

Sonolagia : RT @Esagerataxxx: Tutti che ora apprezzano giustamente Sonia Bruganelli, ma non è che l’anno scorso non fosse altrettanto lucida eh. Per me… - Noemi51197776 : RT @bimbetommyzorzi: Sonia Bruganelli vera signora che non cede alle provocazioni. Infatti seduta da opinionista c'è lei: più competente e… - ILPep90 : RT @Esagerataxxx: Tutti che ora apprezzano giustamente Sonia Bruganelli, ma non è che l’anno scorso non fosse altrettanto lucida eh. Per me… - VanityFairIt : Qualcosa è cambiato da quando non c'è più Adriana Volpe - valen_mess_ : RT @Esagerataxxx: Tutti che ora apprezzano giustamente Sonia Bruganelli, ma non è che l’anno scorso non fosse altrettanto lucida eh. Per me… -