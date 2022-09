Puglia, Emiliano: “Maria Maugeri con noi nel futuro” (Di venerdì 30 settembre 2022) BARI – Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha partecipato questa mattina all’intitolazione di una meridiana in ricordo di Maria Maugeri, già assessore al Verde del Comune di Bari scomparsa 6 anni fa. “Questo è un luogo straordinario – ha dichiarato Emiliano – che, quasi 20 anni fa quando sono diventato sindaco di Bari, Maria Maugeri trasformò da luogo dell’abbandono a luogo di esaltazione del rapporto tra i baresi e l’ambiente. Oggi l’abbiamo ricordata con una meridiana, ma lei è ovunque, nella nostra vita, nelle nostre attività quotidiane. Maria è con noi nel futuro, non solo nel passato. Per noi è motivo di grande incoraggiamento e di grande forza”. La cerimonia, a cui era presente tra gli altri anche il sindaco di ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 30 settembre 2022) BARI – Il presidente della Regione, Michele, ha partecipato questa mattina all’intitolazione di una meridiana in ricordo di, già assessore al Verde del Comune di Bari scomparsa 6 anni fa. “Questo è un luogo straordinario – ha dichiarato– che, quasi 20 anni fa quando sono diventato sindaco di Bari,trasformò da luogo dell’abbandono a luogo di esaltazione del rapporto tra i baresi e l’ambiente. Oggi l’abbiamo ricordata con una meridiana, ma lei è ovunque, nella nostra vita, nelle nostre attività quotidiane.è con noi nel, non solo nel passato. Per noi è motivo di grande incoraggiamento e di grande forza”. La cerimonia, a cui era presente tra gli altri anche il sindaco di ...

Lopinionista : Puglia, Emiliano: 'Maria Maugeri con noi nel futuro' - mariamacina : RT @carmelopalma: Il PD riparta dai territori. In particolare dalla Campania e dalla Puglia dove i vicerè De Luca e Emiliano – che hanno un… - marioricciard18 : RT @DomaniGiornale: Il governatore della Puglia, #Emiliano: «Senza il #M5s una larga alleanza contro le destre non è credibile. È il compit… - FraVitoLia : RT @ardigiorgio: Oggi Michele #Emiliano si conta intestandosi come suo risultato politiche oltre che quello di pd e 5s anche quello del #te… - DomaniGiornale : Il governatore della Puglia, #Emiliano: «Senza il #M5s una larga alleanza contro le destre non è credibile. È il co… -