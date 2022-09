Perché Salvini potrebbe cedere il Viminale per le Infrastrutture (Di venerdì 30 settembre 2022) Al direttore - In un’intervista al Fatto quotidiano, Goffredo Bettini ha ammonito i “salotti” a non pretendere di scegliere loro il nuovo segretario del Pd. I “caminetti” hanno tirato un sospiro di sollievo.Michele Magno Dio benedica le primarie (che se non ricordo male un tempo anche Giorgia Meloni voleva fare: ops!). Al direttore - Corre voce che Giorgia Meloni stia insistendo con Matteo Salvini per convincerlo ad accettare la delega delle Politiche giovanili, garantendogli che il titolare di quel dicastero (senza portafoglio) ha comunque davanti a sé la prospettiva di una brillante carriera.Giuliano Cazzola Ci sono buone ragioni per scommettere su Salvini ministro non dell’Interno ma delle Infrastrutture. Gestire direttamente la sicurezza forse no (ma su questo leggete il nostro editoriale a pagina tre) ma gestirla ... Leggi su ilfoglio (Di venerdì 30 settembre 2022) Al direttore - In un’intervista al Fatto quotidiano, Goffredo Bettini ha ammonito i “salotti” a non pretendere di scegliere loro il nuovo segretario del Pd. I “caminetti” hanno tirato un sospiro di sollievo.Michele Magno Dio benedica le primarie (che se non ricordo male un tempo anche Giorgia Meloni voleva fare: ops!). Al direttore - Corre voce che Giorgia Meloni stia insistendo con Matteoper convincerlo ad accettare la delega delle Politiche giovanili, garantendogli che il titolare di quel dicastero (senza portafoglio) ha comunque davanti a sé la prospettiva di una brillante carriera.Giuliano Cazzola Ci sono buone ragioni per scommettere suministro non dell’Interno ma delle. Gestire direttamente la sicurezza forse no (ma su questo leggete il nostro editoriale a pagina tre) ma gestirla ...

CarloCalenda : È iniziato il conflitto tra Salvini e Meloni sul governo mentre a sinistra il @pdnetwork “si interroga su cosa deve… - La7tv : #piazzapulita Perché Salvini non può fare il ministro dell’Interno? “Il primo motivo sono i rapporti con la Russia,… - rulajebreal : La politica estera dei presunti patrioti/sovranisti. Salvini ha un accordo politico con il partito di Putin. Conte… - Elena3Gri : RT @ardovig: 1/ Lasciate per un attimo Meloni, Salvini, Calenda e gli altri che hanno tenuto banco, non perché nn sia importante, ma guarda… - pasqualecacace2 : @RaiNews Invece di mandare in onda le cazzate che dice salvini, ogni tanto fate vedere qualche giornale sportivo...… -