La Svolta

Come per il reddito, però, i meriti o i demeriti, in base ai, vanno ascritti in gran parte ... Ma sotto la spinta di alcune deputate, in particolare Chiaradel Pd, e sempre con la ...In questi venti giorni dopo il voto gli unici a non fare mancare i loro(praticamente a ... auspicato nelle Agorà dalla deputata Pd Chiara. A condurre un'opposizione a tutto tondo ... Ultimo'ora: Pd: Gribaudo, 'giudizi meno tranchant su futuro dem da chi ne è stato dirigente' Lo dico con affetto e rispetto, anche meno giudizi tranchant sul futuro del Pd da chi ha avuto ruoli di direzione della nostra comunità". Così Chiara Gribaudo su twitter.