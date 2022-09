Paolo Fox: la notizia stupisce tutti (Di venerdì 30 settembre 2022) Vi siete mai chiesti se Paolo Fox è fidanzato? Ecco cosa ha raccontato il noto astrologo a i Fatti Vostri. E’ considerato il re dell’astrologia e mentre da consigli su segni, amore e fortuna per quanto riguarda gli altri, su di lui si sa ben poco. (web)In tutti questi anni, Paolo Fox non ha mai parlato della sua vita privata e nessuno sa se è sposato o tanto meno se abbia una famiglia. Salvo Sottile direttamente da I Fatti Vostri è riuscito in questa impresa, facendo svelare dettagli inediti a Paolo. Vediamo insieme cosa ha raccontato. Il famoso astrologo ammette di essere single Paolo Fox non ha esitato questa volta nel rispondere al conduttore televisivo. Il giornalista gli ha chiesto se in questo momento avesse una fidanzata e lui ha risposto di essere single Attualmente sta bene ... Leggi su formatonews (Di venerdì 30 settembre 2022) Vi siete mai chiesti seFox è fidanzato? Ecco cosa ha raccontato il noto astrologo a i Fatti Vostri. E’ considerato il re dell’astrologia e mentre da consigli su segni, amore e fortuna per quanto riguarda gli altri, su di lui si sa ben poco. (web)Inquesti anni,Fox non ha mai parlato della sua vita privata e nessuno sa se è sposato o tanto meno se abbia una famiglia. Salvo Sottile direttamente da I Fatti Vostri è riuscito in questa impresa, facendo svelare dettagli inediti a. Vediamo insieme cosa ha raccontato. Il famoso astrologo ammette di essere singleFox non ha esitato questa volta nel rispondere al conduttore televisivo. Il giornalista gli ha chiesto se in questo momento avesse una fidanzata e lui ha risposto di essere single Attualmente sta bene ...

PasqualeMarro : #Oroscopo Paolo Fox di domani 01 Ottobre, segno per segno - AstrOroscopo : CLASSIFICA WEEKEND DI PAOLO FOX PER SABATO 1 E DOMENICA 2 OTTOBRE Siamo anche su TELEGRAM – aggiornati anche tu: ??… - _blondie___ : RT @ramonatabita: Paolo Fox prenditi le responsabilità delle cose che mi stai dicendo - ramonatabita : Paolo Fox prenditi le responsabilità delle cose che mi stai dicendo - infoitcultura : Oroscopo Paolo Fox weekend 1-2 ottobre: amore alle stelle per l'Acquario, prudenza sul lavoro per il Cancro -