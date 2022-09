News24Italy : #Omicidio Siena, anziana uccisa in casa: due arrestati e un denunciato - iconanews : Omicidio di anziana a Siena, 2 fermi e un denunciato - EugenioBerto70 : Omicidio Siena, anziana uccisa in casa: due arrestati e un denunciato - News24_it : Omicidio di anziana a Siena, 2 fermi e un denunciato - serenel14278447 : Omicidio di anziana a Siena, 2 fermi e un denunciato -

Due persone fermate e una denunciata in stato di libertà per l'della donna di 81 anni, trovata uccisa martedì scorso nella sua casa a Siena. Lo rende noto la polizia di Siena annunciando per le ore 12 una conferenza stampa in questura. .Due persone fermate e una denunciata in stato di libertà per l'di Anna Maria Burrini, la donna di 81 anni trovata senza vita nel suo appartamento in via ... del corpo senza vita dell'Due persone fermate e una denunciata in stato di libertà per l'omicidio della donna di 81 anni, trovata uccisa martedì scorso nella sua casa a Siena. Lo rende noto la polizia di Siena annunciando per ...Il caso di Anna Maria Burrini, l'81enne uccisa nella propria casa di Siena, potrebbe essere a una svolta. Sono infatti due le persone fermate e una denunciata in stato di libertà per l'omicidio della ...