NFL 2022/2023, week 4: Dolphins perdono Tagovailoa e la prima partita, vincono i Bengals (Di venerdì 30 settembre 2022) Cadono i Miami Dolphins nella sfida inaugurale della quarta giornata di regular season NFL 2022/2023. prima sconfitta stagionale per la franchigia della Florida, sconfitta 27-15 sul campo dei vice campioni in carica dei Cincinnati Bengals. Ma soprattutto c'è da registrare il brutto colpo subito dal QB titolare Tua Tagovailoa che nel secondo quarto ha subito una violenta commozione cerebrale in seguito ad un tackle. L'ex quinta scelta assoluta del draft 2020 è stato trasportato in ospedale, ma una volta scongiurati problemi gravi, ha avuto l'ok dei medici per ritornare in aereo con la squadra a Miami. RISULTATI E CLASSIFICHE PROGRAMMA week 4 partita che i Dolphins hanno giocato quasi interamente con il loro secondo QB, Teddy ...

