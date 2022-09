Moratti | Mi ha promesso il passaggio di testimone Fontana | Falso | chiarisca

(Di venerdì 30 settembre 2022) La vicepresidente pronta a correre in Regione anche con una sua lista.furioso: «Bugie,

fefebaraonda : RT @Giulia_B: Mi sto infliggendo l’intervista di Damilano a Letizia Moratti in attesa e alla domanda sugli obiettori negli ospedali ha risp… - Bart1705 : RT @Giulia_B: Mi sto infliggendo l’intervista di Damilano a Letizia Moratti in attesa e alla domanda sugli obiettori negli ospedali ha risp… - Vito_Romaniello : LETIZIA MORATTI '@FontanaPres mi aveva promesso il passaggio di testimone'. #Fontana ha smentito e ora la #Lega ch… - Idl3 : RT @PMO_W: Damilano che intervista la Moratti: 'mi scusi arriva un flash di agenzia, la Casa Bianca ha deciso di rispettare il voto Italian… - Dionigi64 : RT @PMO_W: Damilano che intervista la Moratti: 'mi scusi arriva un flash di agenzia, la Casa Bianca ha deciso di rispettare il voto Italian… -

Faremo un'opposizione responsabile, seportano il ...beau geste che non farebbe differenza rispetto a una maggioranza che non... Conferma che in Lombardia appoggerà LetiziaE nel Lazio, ...... 'Fontanapromise un passaggio di testimone'. Subito replica ... Subito replica il governatore: 'chiarisca, o è con noi o ...parallelo di un passaggio di testimone a fine legislatura'detto ...